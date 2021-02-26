Мишустин расширил перечень экстерриториальных госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список госуслуг, которые доступны гражданам независимо от места регистрации. Их количество достигло 80.
Теперь по экстерриториальному принципу можно обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), подавать обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете, а также заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.
Юридические лица получили возможность запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.