Мишустин расширил перечень экстерриториальных госуслуг

Теперь по экстерриториальному принципу можно обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), подавать обращение в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете, а также заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Юридические лица получили возможность запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.