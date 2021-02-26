На чемпионате "CASE-IN" участники займутся "устойчивым развитием" РФ

В Москве стартовал новый сезон международного инженерного чемпионата "CASE-IN" (проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"). Он будет посвящен теме "Устойчивого развития" России.

Соревнования пройдут с февраля по май в пяти лигах: Школьная, Студенческая, Лига рабочих специальностей, молодых специалистов и Специальная лига. Ребята разработают инженерные решения по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, атомной промышленности и смежных отраслей.

"Мы открыли новое отраслевое направление для студентов, придумали интересные задачи для школьников, и предоставим молодежи возможность попробовать себя в инженерном деле независимо от региона проживания", - отметил основатель чемпионата "CASE-IN" Артем Королев на пресс-конференции ТАСС.

В Школьной лиге будут соревноваться ученики 3-11 классов. Дистанционный формат соревнований позволит присоединиться к ним всем желающим.

Победителей и призеров младших и средних классов ждут ценные призы и приглашения на профильные смены в детском летнем лагере. Победители и призеры старшей возрастной группы получат от 1 до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в 32 вуза-партнера чемпионата и приглашение на летние профильные смены.

Для самых младших участников (3-5 классы) организаторы приготовили творческое задание: конкурс рисунков. Из двух тем - инженерные династии или будущее энергетики и атомной промышленности - ребята смогут сами выбрать ту, которая им по душе.

Учащиеся 6-8 классов создадут из подручных средств макеты устройств или сооружений, имеющих отношение к ТЭК, МСК или атомной промышленности.

Старшеклассникам предстоит изготовить технические устройства для систем управления энергообъектами или объектами атомной промышленности, а также разработать программные или графические интерфейсы к устройствам с применением дополненной реальности.

Также учеников старшей школы ждет кейс "Секреты устойчивого развития Амурской области": юные исследователи должны будут оценить влияние строящегося Амурского газохимического комплекса на социальное развитие, экономику и экологическую обстановку региона. Решение кейса пройдет в два этапа: отборочные соревнования выявят 16 лучших команд, которые отправятся на финал.

Соревнования Студенческой лиги чемпионата "CASE-IN" пройдут для студентов России, Беларуси и Казахстана в восьми отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и новое направление "проектный инжиниринг".

В марте и апреле участников ждут очные или дистанционные отборочные этапы на базе 70 вузов и полуфиналы в каждом федеральном округе. В конце мая лучшие команды встретятся в финале в Москве.

Командам студентов в каждом отраслевом направлении предстоит решить трехступенчатый кейс: на каждом следующем этапе задания будут усложняться. В финал каждого из отраслевых направлений Студенческой лиги смогут пройти от 10 до 20 команд.

В основе кейсов - самые актуальные задачи ТЭК и атомной промышленности, предложенные компаниями-партнерами чемпионата.

Задача "CASE-IN" - дать будущим специалистам практические навыки, востребованные на рабочих местах. Так, например, участники направления "Геологоразведка" не просто выполнят задание кейса, но и визуализируют свои решения в программе 3D-моделирования месторождений.

"В 2017 году в финале наша сильная и дружная команда будущих энергетиков разрабатывала комплексную программу развития энергосистемы Забайкальского края с учетом роста энергопотребления минерально-сырьевого комплекса. Мы получили уникальный опыт, который в дальнейшем неоднократно нам помогал. После чемпионата постепенно мы все устроились на работу и почувствовали себя там как рыбы в воде! Получение данных от заказчика, анализ имеющейся и поиск дополнительной информации, разработка комплексного решения поставленной задачи в сжатые сроки - эти этапы знакомы каждому участнику "CASE-IN", не говоря о развитии наверное самого важного умения - работать в команде", - поделился чемпион Студенческой лиги "CASE-IN" в направлении "Электроэнергетика", наставник и эксперт чемпионата, младший научный сотрудник Центра испытаний устройств контроля и управления режимами электроэнергетических систем НГТУ НЭТИ Глеб Нестеренко.

Компании - партнеры предложат лучшим участникам чемпионата стажировки, практики и трудоустройство, 20 вузов-партнеров чемпионата - льготы для студентов при поступлении в магистратуру и аспирантуру. Среди них: Национальный исследовательский университет "МЭИ", Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Иркутский национальный исследовательский технический университет и другие.

Кроме того, победители и призеры чемпионата 2018-2020 годов могут получить президентский грант при поступлении в магистратуру.