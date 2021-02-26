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Рубрика: Спорт

За спинами трех норвежцев

На старте ЧМ-2021 в спринте классическим стилем Россия без наград
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Первые два комплекта наград на проходящем в Оберстдорфе (Германия) чемпионате мира по лыжным видам спорта (гонки, прыжки с трамплина, северное двоеборье) разыграны в спринте классическим стилем. Победили норвежец Йоханнес Клебо и шведка Йонна Сундлинг. Россияне остались без наград. Лидер сезона и действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов в финале стал четвертым.
Норвежский уникум Йоханнес Клебо теперь единственный двукратный чемпион мира в индивидуальном спринте. Фото: gettyimages Норвежский уникум Йоханнес Клебо теперь единственный двукратный чемпион мира в индивидуальном спринте. Фото: gettyimages
Норвежский уникум Йоханнес Клебо теперь единственный двукратный чемпион мира в индивидуальном спринте. Фото: gettyimages

По итогам квалификации, где участники уходили на дистанцию (1500 метров у мужчин и 1200 м у девушек) с раздельным стартом, все восемь россиян отобрались в четвертьфинальные забеги. Однако в данном случае количество не перешло в качество. В женской части программы никто из квартета наших соотечественниц дальше первого раунда плей-офф не продвинулся. А у мужчин до финала добрались два спортсмена, имеющие в своем послужном списке победы в общем зачете престижных многодневок "Тур де Ски" - Сергей Устюгов и Александр Большунов. Но все-таки спринт - не их конек, эти лыжники особенно сильны на куда более длинных маршрутах.

Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ

В решающем забеге спринта Большунов долго лидировал, но развязка наступила на последнем подъеме Трио норвежцев включилось на всю мощь и россиянин не смог конкурировать со скандинавами. В итоге его отставание от победителя и призеров составило почти шесть секунд. Клебо - первый, "серебро" завоевал двукратный чемпион мира по юниорам Эрик Валнес, на нижней ступени пьедестала почета Ховард Таугбель. Лишь на пятой позиции Устюгов, откровенно сдавший в концовке дистанции финала.

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