На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины AstraZeneca

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что с начала вакцинации на Украине, которая стартовала два дня назад, поступило семь сообщений о побочных эффектах. Все они проявились после введения первой дозы препарата Covishield, разработанного AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

При этом Ляшко отметил, что эффекты "несерьезные" и о возможности подобных последствий вакцинации сказано в инструкции производителя вакцины.

О каких именно побочных эффектах идет речь, не сообщается. В настоящее время, по его словам, данные анализируются минздравом Украины.

В настоящий момент на Украине привилось около 1400 человек (население Украины составляет около 42 миллионов человек).

Украина - одна из последних стран в Европе, приступивших к вакцинации. Черкасская область первой получила препарат - 500 тысяч доз, которых хватит на 250 тысяч человек. Вакцина AstraZeneca базируется не на основе штамма SARS-CoV-2, вместо него в препарате использован аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе.