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26 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 21-ФЗ "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Дата подписания 24 февраля 2021 г.
Опубликован 26 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ

Принят Государственной Думой 9 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Внести в пункт 4 статьи 20 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2007, N 43, ст. 5084; 2014, N 43, ст. 5799; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4771; 2018, N 32, ст. 5135; 2019, N 8, ст. 714) изменение, изложив его в следующей редакции:

"4. Сроки и порядок внесения в реестр сведений, указанных в статье 471 настоящего Федерального закона, и сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также изменений в такие сведения устанавливаются Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин