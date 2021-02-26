Назван состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам

В субботу на чемпионате мира по лыжным видам спорта пройдут две гонки у лыжников. В 13:45 на старт выйдут женщины, которым предстоит преодолеть 15 км в скиатлоне. В пятницу стало известно, кто примет участие в гонке.

На старт у женщин выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.

В 15:30 на старт выйдут мужчины, которые имеют хорошие шансы побороться за победу на дистанции 30 км. Россию в этом виде представляют победитель Кубка мира Александр Большунов, занимающий второе место Иван Якимушкин, а также Евгений Белов и Алексей Червоткин.

Скиатлон - гонка состоящая из двух частей. Первую половину дистанции спортсмены преодолевают классическим стилем, а вторую, после смены лыж - свободным.