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26.02.2021 22:04
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на скиатлон на ЧМ по лыжным гонкам

Текст: Максим Домчев

В субботу на чемпионате мира по лыжным видам спорта пройдут две гонки у лыжников. В 13:45 на старт выйдут женщины, которым предстоит преодолеть 15 км в скиатлоне. В пятницу стало известно, кто примет участие в гонке.

Фото: gettyimages
На старте ЧМ-2021 в спринте классическим стилем Россия без наград

На старт у женщин выйдут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Яна Кирпиченко.

В 15:30 на старт выйдут мужчины, которые имеют хорошие шансы побороться за победу на дистанции 30 км. Россию в этом виде представляют победитель Кубка мира Александр Большунов, занимающий второе место Иван Якимушкин, а также Евгений Белов и Алексей Червоткин.

Скиатлон - гонка состоящая из двух частей. Первую половину дистанции спортсмены преодолевают классическим стилем, а вторую, после смены лыж - свободным.

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