Не стало главного редактора издательства "Молодая гвардия" Андрея Петрова

Не стало Андрея Витальевича Петрова… Ушел от нас после тяжелой болезни на 62-м году жизни.

Даже не знаю, какими словами оценить эту потерю для современной русской литературы, для всех тех писателей, историков, филологов, с которыми он работал. А нас много. Это Алексей Варламов, Дмитрий Быков, Людмила Сараскина, Владимир Новиков, Майя Кучерская, Александр Архангельский, Игорь Волгин, Захар Прилепин, Алиса Ганиева, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов… да разве все перечислишь! Я называю близкий мне круг писателей, а он работал с десятками авторов.

Он родился в Лобне Московской области, окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал учителем истории и обществоведения московской средней школы № 874. В 1989 году пришел в "Молодую гвардию". Через несколько лет стал заведующим редакцией серии "ЖЗЛ", а в 1996 году был назначен главным редактором издательства.

Все лучшие биографии старейшей в России книжной серии "Жизнь замечательных людей" за последние несколько десятилетий выходили не только под его пристальным, но любовным приглядом, но и часто были инициированы им. Он был настоящим мотором серии и в то же время ее душой и ее лицом.

Красавец, человек редкого обаяния, добрый, в меру ироничный, всегда открытый для общения и споров, он распахивал двери своего кабинета для всех талантливых людей, и каждая минута общения с ним была наполнена каким-то теплом и светом. Это был редактор, издатель, для которого автор - вроде самого близкого родственника или товарища.

Вспоминаю свои встречи с ним, когда мы работали над моими книгами о Максиме Горьком и Льве Толстом... У меня иногда возникало такое чувство, что выходу моих книг он радовался чуть ли не больше, чем я. Но ведь так он работал с каждым из нас. Все мы обязаны ему. В каждой из наших книг есть частица его светлой души.

Большой друг "Российской газеты", Андрей Петров не раз бывал у нас. Последний раз это было, если не ошибаюсь, перед прошлым Новым годом. Пришел в отдел культуры, просто чтобы нас поздравить. Шутил, ерничал. И, как бывало с ним всегда, очаровал всех, особенно тех, кто видел его впервые.

Прощай, Андрей!

Спасибо за все!

Прямая речь

Алексей Варламов, писатель, автор многих книг в серии "ЖЗЛ"

- Андрей Витальевич был редактором и издателем милостью Божьей. Хороших писателей много, а хороших редакторов и издателей можно по пальцам пересчитать. У него было потрясающее издательское чутье и необыкновенная широта ума и души. Если бы не он, у современной серии "ЖЗЛ" не было бы того успеха, который ей сопутствует. Умение находить авторов, говорить с людьми самых разных взглядов и помогло создать эту серию в ее современном виде. Серию, которая в лицах отображает многообразие России. Здесь есть место и правым, и левым, и красным, и белым, и почвенникам, и либералам. Мне кажется, что все эти наши споры, что такое русская идея, куда нам идти, кому какой памятник ставить, уже нашли свое разрешение. Просто читайте серию "ЖЗЛ", которую редактировал Андрей Петров.