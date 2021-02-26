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26.02.2021 13:51
Рубрика: Культура

Не стало главного редактора издательства "Молодая гвардия" Андрея Петрова

Текст: Павел Басинский
Не стало Андрея Витальевича Петрова… Ушел от нас после тяжелой болезни на 62-м году жизни.
Фото: Предоставлено издательством "Молодая гвардия" Фото: Предоставлено издательством "Молодая гвардия"
Фото: Предоставлено издательством "Молодая гвардия"

Даже не знаю, какими словами оценить эту потерю для современной русской литературы, для всех тех писателей, историков, филологов, с которыми он работал. А нас много. Это Алексей Варламов, Дмитрий Быков, Людмила Сараскина, Владимир Новиков, Майя Кучерская, Александр Архангельский, Игорь Волгин, Захар Прилепин, Алиса Ганиева, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов… да разве все перечислишь! Я называю близкий мне круг писателей, а он работал с десятками авторов.

Он родился в Лобне Московской области, окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Работал учителем истории и обществоведения московской средней школы № 874. В 1989 году пришел в "Молодую гвардию". Через несколько лет стал заведующим редакцией серии "ЖЗЛ", а в 1996 году был назначен главным редактором издательства.

Все лучшие биографии старейшей в России книжной серии "Жизнь замечательных людей" за последние несколько десятилетий выходили не только под его пристальным, но любовным приглядом, но и часто были инициированы им. Он был настоящим мотором серии и в то же время ее душой и ее лицом.

Красавец, человек редкого обаяния, добрый, в меру ироничный, всегда открытый для общения и споров, он распахивал двери своего кабинета для всех талантливых людей, и каждая минута общения с ним была наполнена каким-то теплом и светом. Это был редактор, издатель, для которого автор - вроде самого близкого родственника или товарища.

Вспоминаю свои встречи с ним, когда мы работали над моими книгами о Максиме Горьком и Льве Толстом... У меня иногда возникало такое чувство, что выходу моих книг он радовался чуть ли не больше, чем я. Но ведь так он работал с каждым из нас. Все мы обязаны ему. В каждой из наших книг есть частица его светлой души.

Большой друг "Российской газеты", Андрей Петров не раз бывал у нас. Последний раз это было, если не ошибаюсь, перед прошлым Новым годом. Пришел в отдел культуры, просто чтобы нас поздравить. Шутил, ерничал. И, как бывало с ним всегда, очаровал всех, особенно тех, кто видел его впервые.

Прощай, Андрей!

Спасибо за все!

Прямая речь

Алексей Варламов, писатель, автор многих книг в серии "ЖЗЛ"

- Андрей Витальевич был редактором и издателем милостью Божьей. Хороших писателей много, а хороших редакторов и издателей можно по пальцам пересчитать. У него было потрясающее издательское чутье и необыкновенная широта ума и души. Если бы не он, у современной серии "ЖЗЛ" не было бы того успеха, который ей сопутствует. Умение находить авторов, говорить с людьми самых разных взглядов и помогло создать эту серию в ее современном виде. Серию, которая в лицах отображает многообразие России. Здесь есть место и правым, и левым, и красным, и белым, и почвенникам, и либералам. Мне кажется, что все эти наши споры, что такое русская идея, куда нам идти, кому какой памятник ставить, уже нашли свое разрешение. Просто читайте серию "ЖЗЛ", которую редактировал Андрей Петров.

Культура Литература Общество Утраты

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