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26 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 29-ФЗ "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 24 февраля 2021 г.
Опубликован 26 февраля 2021 г.

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Внести в часть 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 50, ст. 5281; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 24, ст. 3367; N 41, ст. 5642; 2016, N 26, ст. 3864; 2017, N 17, ст. 2450; N 22, ст. 3069; 2018, N 18, ст. 2573) изменение, дополнив ее пунктом 51 следующего содержания:

"51) совершение административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, в случае, если их несоблюдение в соответствии с частями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" не может являться основанием для привлечения к административной ответственности;".

Президент Российской Федерации В. Путин