Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 29-ФЗ "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Внести в часть 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 50, ст. 5281; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 24, ст. 3367; N 41, ст. 5642; 2016, N 26, ст. 3864; 2017, N 17, ст. 2450; N 22, ст. 3069; 2018, N 18, ст. 2573) изменение, дополнив ее пунктом 51 следующего содержания:

"51) совершение административного правонарушения, выразившегося в несоблюдении содержащихся в нормативных правовых актах обязательных требований, в случае, если их несоблюдение в соответствии с частями 3, 4 и 7 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" не может являться основанием для привлечения к административной ответственности;".

Президент Российской Федерации В. Путин