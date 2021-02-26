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26.02.2021 11:04
Рубрика: Digital

НИУ ВШЭ: ИТ-компании обеспечили позитивную динамику всему сектору ИКТ

Текст: Ирина Алпатова

По итогам 2020 года сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вошел в группу лидеров по динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) - рост составил на 2,8% по сравнению с 2019 года. Его опередил лишь финансовый сектор, производители лекарственных средств, мебели, химических продуктов. Положительную динамику сектора обеспечила отрасль ИТ (рост на 12,7% в постоянных ценах), производители ИКТ-оборудования (+4,1%) и оптовая торговля ИКТ-товарами (+30,9%). ВДС сферы телекоммуникаций при этом сократилась в постоянных ценах на 1,6%. Такую оценку представили в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Фото: iStock
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В последнее десятилетие до начала пандемии сектор ИКТ демонстрировал стабильный рост, на 2-4 процентных пункта опережая динамику ВВП. Пандемия коронавируса изменила ситуацию: вводимые в странах ограничения вызвали снижение спроса на товары и услуги. Агентство Gartner прогнозировало падение мирового ИКТ-рынка на 8% по итогам 2020 года. Однако в России пессимистические прогнозы не оправдались, рассказал первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

Для отрасли ИТ сложными стали первые месяцы пандемии, но уже с апреля-мая 2020 года вырос спрос на ИТ-услуги, веб-сервисы в связи с массовым переходом на дистанционную работу и введением ограничений на передвижение. В итоге за 9 мес. 2020 года ИТ-компании нарастили продажи на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В течение всего года позитивную динамику показывал экспорт компьютерных услуг - плюс 112,7% за 9 мес. 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

В сфере телекоммуникаций наблюдалась умеренно положительная динамика объема реализованных услуг в январе-сентябре 2020 г. (+2-5%). По итогам года в 3-6 раз увеличился объем услуг по передаче данных, доступу к сети Интернет с использованием проводной и подвижной связи. Спрос на проводную телефонную связь сократился вдвое, IР-телефонию - в пять раз.

Ожидаемо высокий спрос был на ИКТ-товары в оптовой торговле в течение всего года. Самыми востребованными стали персональные компьютеры: оборот компаний, специализирующихся на оптовой торговле компьютерами и ПО, вырос почти в 2 раза.

"В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего роста сектора ИКТ как драйвера запланированной масштабной цифровизации экономики и социальной сферы", - резюмировал Гохберг.

Digital Технологии

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