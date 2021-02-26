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26.02.2021 20:45
Рубрика: Экономика

Новак: РФ готова сотрудничать с Испанией в области производства вакцины

Текст: Светлана Ментюкова

Россия может начать сотрудничать с Испанией в области производства вакцины, а также в проведении совместных исследований по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил по итогам Межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству, передает его слова ТАСС.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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"Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом - в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины", - сказал Александр Новак.

В ходе заседания Межправкомиссии было отмечено, что Россия и Испания, несмотря на складывающуюся непростую ситуацию на мировых экономических рынках, остаются стратегическими партнерами в европейском пространстве. Как отметил российский вице-премьер, заседание имело особое значение для отношений двух стран, традиционно носящих дружественный характер. "Испания является важным партнером России, Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам", - подчеркнул Новак.

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