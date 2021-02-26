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26.02.2021 10:28
Рубрика: В мире

NRK : Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией

Текст: Надежда Ермолаева

На популярном норвежском телеканале NRK вышла передача об отношении жителей северных районов королевства к наращиванию сил США и НАТО близ российских границ.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Для местных властей и военных чиновников мнение простых людей стало шоком. Так, жители региона Финнмарк скептически высказываются о размещении стратегических бомбардировщиков США на норвежской базе и довольно негативно оценивают нарастающую военную активность НАТО в их стране.

"Странно, что власти сейчас постоянно говорят о необходимости военного усиления на севере", - рассказала в интервью журналистам жительница Финнмарка. Она удивляется тому, что власти как будто не замечают хороших связей гражданского общества России и Норвегии. По словам норвежки, у наших народов много общего, от совместной истории до взаимодействия в сферах рыболовства и культуры.

Жители Финнмарка считают, что по-настоящему серьезной проблемой для Норвегии является отток населения из северных районов страны. "Я вообще не понимаю, как Норвегия может претендовать на суверенитет и ресурсы в этом районе, если здесь скоро вообще не останется людей", - удивляется местный рыбак Вилли Педерсенем. Местные опасаются, что в их регионе скоро можно будет выглянуть в окно и увидеть только военных.

Однако высшее военное руководство, а также многие военные аналитики Норвегии продолжают антироссийскую риторику. На днях осадить особо бравых военных пришлось главе вооруженных сил Эйрику Кристофферсену. Во время выступления на Киркенесской конференции он заявил о необходимости уменьшить напряженность в отношениях с Россией. "Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, - это открытый конфликт с Россией. К счастью, это маловероятно", - сказал Кристофферсен. Он считает необходимым развитие диалога между Москвой и Осло.

Фото: Анатолий Рухадзе/ТАСС
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Кстати, официальные власти России уже не раз поднимали вопрос усиления сотрудничества между Норвегией и Соединенными Штатами. Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Вашингтона по размещению стратегических бомбардировщиков на авиабазе близ Тронхейма расцениваются Россией как еще один шаг по наращиванию военной активности в регионе. А в январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на негативные последствия продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Между тем, на этой неделе американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Как следует из заявления командования ВВС США в Европе и Африке, самолеты прилетели на авиационную базу Эрланн в губернии Трёнделаг.

В мире Европа Норвегия Россия и НАТО

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