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26.02.2021 15:39
Рубрика: Власть

Памфилова назвала сроки назначения выборов в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Указ президента о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва должен быть подписан не позднее 20 июня, заявила в пятницу глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами. С большой долей вероятности голосование будет многодневным.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Это должно произойти с 31 мая по 20 июня", - сказала она. У Центризбиркома будет десять дней после публикации указа на то, чтобы определиться, в каком формате пройдет голосование, добавила глава ЦИК.

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По ее словам, вероятность того, что оно будет многодневным (не более трех дней), "очень высока". Это связано в первую очередь с пандемией коронавируса, ход которой сложно предсказать, пояснила Элла Памфилова.

Напомним, Единый день голосования в этом году намечен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, а также региональные избирательные кампании. Согласно законодательству, выборы в парламент назначает президент своим указом, который должен быть подписан не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Добавим, что с этого года действует норма о многодневном (не более трех дней) голосовании на выборах разных уровней. Все эти дни считаются основными, и запрет на агитацию начинает действовать накануне первого из них. Сейчас небольшие муниципальные кампании проходят по временному порядку, утвержденному ЦИКом на срок до 30 мая.

По словам Эллы Памфиловой, после объявления думских выборов ЦИК утвердит постоянный порядок, который будет действовать не только в этом году, но и в последующих.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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