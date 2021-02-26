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26.02.2021 19:04
Рубрика: Общество

Первый запуск спутников OneWeb с Восточного в этом году пройдет 25 марта

Текст: Наталия Ячменникова

В аэропорт Игнатьево города Благовещенска на самолете Ан-124-100 прибыли 36 новых космических аппаратов компании OneWeb, принадлежащей правительству Великобритании и группе компаний Bharti Global. Их запуск с космодрома Восточный запланирован на 25 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании "Главкосмос", входящей в "Роскосмос".

Фото: Пресс-служба ЦПК имени Ю.А. Гагарина / ТАСС
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В субботу начнется их подготовка к запланированному на 25 марта запуску с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". "Роскосмос" планирует осуществить в этом году восемь запусков по программе OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

"Главкосмос" обеспечивает выполнение работ по запускам спутников группировки OneWeb с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" в рамках контрактов с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и российско-французской компанией Starsem в тесной кооперации с другими предприятиями "Роскосмоса" - Ракетно-космическим центром "Прогресс", Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина и ЦЭНКИ.

Как сообщили в "Роскосмосе", на сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 110 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести их количество до 146.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

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