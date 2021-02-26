Песков назвал принцип выстраивания отношений с Украиной

Москва выстраивает отношения с Киевом, исходя из национальных интересов, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы делаем и будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам", - заверил Песков, отвечая на вопрос, почему не используются контрсанкции.

Оценивая двусторонний товарооборот, пресс-секретарь российского президента назвал его мизерным с точки зрения потенциала взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. "Подобное плачевное состояние возникло по вине украинского руководства, которое фактически отказывается от каких-либо отношений, выбирает недружественный, а зачастую даже враждебный путь", - пояснил Песков.