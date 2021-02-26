Песков заявил о репрессивных действиях украинских властей

Действия Киева в отношении популярных оппозиционных политиков вызывают обеспокоенность, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине", - сказал Песков.

"Мы видим достаточно грубые, жесткие, незаконные методы, которые принимаются в отношении ведущих политиков, которые имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти", - констатировал пресс-секретарь президента. Подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность, заключил он.