Песков заявил об отсутствии дефицита вакцин от коронавируса

Темпы вакцинации будут повышаться, никакой нехватки вакцин в России нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, нужна ли дополнительная пиар-кампания по прививкам.

"Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита. Нет какой-то информации, что спрос на прививки превышает предложение", - заметил Песков.

"Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться, и как раз по мере того как они будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Пока процесс идет достаточно гармонично и никакого дефицита не возникает", - констатировал Песков. Темпы вакцинации соответствуют периоду и будут увеличиваться, ожидает он.