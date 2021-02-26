"Победа" начнет полеты из Шереметьево после майских праздников

Рейсы "Победы" из Шереметьево запланированы на 11 мая. Авиакомпания будет летать в 12 российских и один зарубежный город.

В частности, будут запущены полеты в Пермь и Чебоксары, в июне начнутся рейсы в семь городов - Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию; в июле - в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Недавно гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов рассказал, что группа "Аэрофлот" запустит полеты из Шереметьево по код-шеринговому соглашению, заключенному с "Победой".