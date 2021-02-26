Почему США ведут антикитайскую политику и при новом президенте

Администрация Джозефа Байдена находится у руля уже месяц. При этом мировая общественность отмечает, что заявления некоторых чиновников администрации Джозефа Байдена по ряду связанных с Китаем вопросов, таких как торгово-экономические отношения, Синьцзян, Сянган и Тайвань, Южно-Китайское море и борьба с пандемией COVID-19, весьма схожи с риторикой политической обоймы уже отстрелявшегося Дональда Трампа.

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", при заступлении на пост президента США Джозеф Байден обещал сделать борьбу с эпидемией и восстановление экономики своими двумя главными приоритетами, но теперь обе эти задачи сталкиваются с огромными проблемами. Сейчас число погибших от COVID-19 в США превысило 500 тысяч человек, и неизвестно, когда эпидемия будет взята под контроль и будет ли вообще. Что касается экономического восстановления, недавно председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на одном из публичных мероприятий заявил, что перспективы американской экономики весьма туманны и неопределенны, что не добавляет уверенности в завтрашнем дне ни гражданам страны, ни экономическим партнерам США.

Что же делать, если не справляешься с взятыми на себя обязательствами, какими бы они ни были? Ответ всегда один и тот же, что при Трампе, что при Байдене, что при любом другом президенте США - "Ищем виноватых за пределами страны. Клевещем на Китай". Это излюбленный ход американских политиков, привычный и, самое главное, очень простой и быстрый способ скрыть свою некомпетентность и переложить ответственность на других. Администрация Джозефа Байдена унаследовала практики предыдущего правительства США по разжиганию китайско-американской конфронтации. И это, к сожалению, свидетельствует о том, что в плане стратегического взаимодействия с Китаем новая администрация совершает ошибки, аналогичные просчетам предшественников.

Недавно китайские правительственные чиновники высокого уровня призвали американскую сторону к следующим шагам, необходимым для возвращения двухсторонних взаимоотношений в нормальное русло: необходимо незамедлительно прекратить клевету на КПК и очернение политического режима КНР, прекратить любую поддержку сепаратистов, стремящихся к т. н. "независимости Тайваня", прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, включая вопросы по Синьцзяну, Сянгану и Тибету. Одновременно с этим, необходимо отказаться от спекуляций и введения несправедливых несоразмерных таможенных пошлин в отношении китайских товаров, прекратить вводить односторонние санкции против китайских предприятий, научных и образовательных организаций, частных лиц, бизнесменов и политиков и перестать вставлять палки в колёса научно-техническому прогрессу Китая. Все это четко определяет желаемое направление нормализации китайско-американских отношений в будущем.

От выполнения США этих призывов зависит будущее двухсторонних отношений, которые Китай всегда строил и строит на основе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Сделает ли правильный выбор новый президент Джозеф Байден и его администрация или же они предпочтут продолжать идти по проторенному пути конфронтации и разногласий, мы увидим уже в самое ближайшее время.