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26.02.2021 00:34
Рубрика: Спорт

Достали мяч из сугроба

После зимней паузы возобновляется чемпионат России
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
26 февраля матчем "Тамбов" - "Ротор" возобновляется чемпионат российской Премьер-лиги. Но главные матчи 20-го тура, первого после зимней паузы, запланированы на субботу. В Москве в дерби сойдутся "Локомотив" и ЦСКА, а лидер РПЛ "Зенит" примет пятую команду чемпионата "Ростов".

Расклады перед рестартом чемпионата специально для "РГ" проанализировал авторитетный отечественный тренер Валерий Непомнящий.

Лидирующий "Зенит" оторвался от ЦСКА на четыре очка, от "Спартака" - на шесть. Питерцы - без пяти минут чемпионы?

Валерий Непомнящий: Я бы не стал так говорить. Впереди еще 11 туров. Ожидаю суровую борьбу: даже команды, которые ни на что не претендуют, будут сопротивляться. Да и тот отрыв, который есть у "Зенита", я не назвал бы большим. Плюс у них сейчас нет оптимального состава, имеют место травмы, болезни. Вывод: я не думаю, что "Зенит" может спать спокойно.

Вылет подопечных Сергея Семака из Кубка России в этом плане показателен?

Валерий Непомнящий: Не сказал бы. Все-таки кубковые матчи имеют свою специфику. Поражение может даже оказаться для "Зенита" полезным. Команда Семака еще раз поняла, что простых матчей не будет. Другой момент - "Зенит" неожиданно потерял титул.

В первом же туре после зимы болельщики увидят дерби "Локо" - ЦСКА. Фото: Михаил Синицын

Упомянутые ЦСКА и "Спартак" похоже будут главными конкурентами "Зенита" в борьбе за "золото". Кто из этой пары выглядит более предпочтительно?

Валерий Непомнящий: Как ни странно, отдам предпочтение "Спартаку". Психологически, мне кажется, ему будет легче. "Спартак" всегда был командой настроения, куража. Сейчас, как мне кажется, атмосфера там боевая, нет обычных спартаковских скандалов. ЦСКА тоже неплохо укомплектован, но по моим ощущениям, в плане психологии "Спартак" чуть выше.

Только ленивый не говорит о возвращении Квинси Промеса в "Спартак". Спрошу и у вас. "Красно-белые" получили реальное усиление или все-таки кота в мешке?

Валерий Непомнящий: Никогда не знаешь, как проявит себя игрок линии атаки. Нападающий слишком зависим от большого числа факторов. С одной стороны, Промес, как он сам говорит, вернулся домой, с другой, вопрос, как его будут использовать, как он впишется в конструкцию. Я бы однозначно не говорил, что он придет и решит все проблемы "красно-белых" в атаке. Да, "Спартак" быстр в отрывах, но стоит соперникам его приостановить, начинаются проблемы. Промес тоже из числа таких, кто ярко смотрится при наличии свободных зон. Когда игра замедляется, возникают сложности. Поэтому важно, как тактически будет выстроена игра команды. Тем более, по моему мнению, "Спартаку" не хватает игрока "десятки", того, кто сумеет отдать последний пас. Был момент, когда на эту роль претендовал Зелимхан Бакаев, но у него не очень получилось. Рома Зобнин неплохо стал смотреться в атаке, но его куда только не ставят.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Две других команды, от которых ждали борьбы за медали, "Краснодар" и "Локомотив" весну начнут ближе к середине турнирной таблицы...

Валерий Непомнящий: "Краснодар" имеет во всех линиях игроков очень хорошего уровня, но команде не хватало стержня, мужского начала. Людей, которые играют на рояле, там много, а вот подносчиков не хватает. Что касается "Локомотива", команда, к моему большому сожалению, не развивается. То одни проблемы, то другие. Тот же Крыховяк в опорной зоне по сравнению с прошлым суперсезоном выглядит не так ярко. Может, Баринов вернется в состав и все наладится. Главные проблемы у "Локо" в центральной зоне. Отсюда проблемы в защите. На флангах стали хуже играть. Много творческих проблем. Если первое время главный тренер Марко Николич пытался отталкиваться от того, что есть, то сейчас он пытается привнести что-то свое, но чего-то не хватает. То ли взаимопонимания. "Локомотив" в поиске.

А что скажете о борьбе за выживание? Вырисовывается четверка аутсайдеров "Ротор", "Арсенал", "Уфа" и "Тамбов". У кого худшие шансы остаться в элите?

Валерий Непомнящий: Понятно, что "Тамбов" выделяется в этом плане. Есть недоукомплектованность, не хватает уровня. А остальные будут биться до последнего.

Где будем смотреть

  • 26 февраля, пятница,
  • "Матч ТВ"
  • 19.00 "Тамбов" - "Ротор". Прямая трансляция
  • 27 февраля, суббота
  • "Матч ТВ"
  • 19.00 "Локомотив" - ЦСКА. Прямая трансляция
  • "Матч Премьер"
  • 14.00 "Химки" - "Уфа". Прямая трансляция
  • 16.30 "Зенит" - "Ростов". Прямая трансляция
  • 19.00 "Сочи" - "Арсенал". Прямая трансляция
  • 28 февраля, воскресенье
  • "Матч ТВ"
  • 16.30 "Ахмат" - "Динамо". Прямая трансляция
  • "Матч Премьер"
  • 14.00 "Спартак" - "Рубин". Прямая трансляция
  • 19.00 "Краснодар" - "Урал". Прямая трансляция
Между тем

Сообщается, что рестарт чемпионата пропустят два ведущих игрока ЦСКА - голкипер Игорь Акинфеев и защитник Игорь Дивеев. По неофициальной информации у обоих диагностирован коронавирус. ЦСКА подтвердил только пропуск Акинфеева, подчеркнув в официальном заявлении, что у вратаря недомогание с признаками ОРВИ. Вратарь уже изолирован и находится под наблюдением врачей. На замену ему из аренды в "Урале" армейцы отозвали Илью Помазуна.

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