Новости

Reuters: США нанесли авиаудар по объекту иранской армии в Сирии 03:39
Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название минздрава США 03:11
В Алжире впервые выявлен британский штамм коронавируса 03:09
Премьер-министр Чехии призвал ограничить передвижение жителей страны 02:47
Елизавета II призвала британцев сделать прививку от коронавируса 01:50
Байден пообещал нарастить темпы вакцинации от коронавируса в США 00:49
Москвичей предупредили о сильном тумане 00:45
Зеленский созвал заседание СНБО для принятия "оперативных решений" 00:27
Рогозин пригласил делегацию НАСА на пилотируемый пуск с Байконура 00:25
Евросоюз планирует за 3 месяца согласовать все вопросы о ковид-сертификатах 25.02.2021
Кадыров рассказал о роли Путина в спецоперации против террористов 25.02.2021
ВОЗ выступила против ковид-паспортов для путешественников 25.02.2021
Евросоюз продлил санкции против Беларуси на один год 25.02.2021
Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве снижается 25.02.2021
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине 25.02.2021
В Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" 25.02.2021
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек 25.02.2021
Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ 25.02.2021
В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID 25.02.2021
Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 25.02.2021
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 25.02.2021
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 25.02.2021
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 25.02.2021
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 25.02.2021
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 25.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 02:47
Рубрика: В мире

Премьер-министр Чехии призвал ограничить передвижение жителей страны

Фото: AFP/Michal Cizek Фото: AFP/Michal Cizek
Фото: AFP/Michal Cizek

Правительство Чехии на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации намерено с первого марта на три недели ограничить передвижение граждан границами районов их проживания. Об этом в четверг вечером заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. По его словам, исключения будут сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам.

Фото: REUTERS
В Чехии ввели обязательное ношение двух масок для защиты от коронавируса

Бабиш сообщил, что уже в пятницу утром проведет переговоры с лидерами оппозиции, которых попросит поддержать просьбу правительства о продлении режима ЧС до конца марта, пишет ТАСС. "Мы нуждаемся в режиме ЧС, чтобы максимально ограничить передвижение жителей - основного фактора усиления эпидемии коронавируса", - заявил премьер, подчеркнув, что в Чехии сложилась наихудшая эпидемиологическая ситуация среди стран Европы.

Правительство также планирует закрыть детские сады и перевести на дистанционное обучение учеников первых и вторых классов начальных школ. Власти на три недели ограничат и число работающих магазинов.

В настоящее время в Чехии быстро распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, растет число заболевших и скончавшихся. За время пандемии общее число заразившихся коронавирусом составило 1 198 168. Жертвами COVID-19 стали 19 835 жителей.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Меркель заявила о согласии лидеров ЕС ввести сертификаты вакцинации
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
Российские дипломаты выехали из КНДР на самодельной дрезине
Правительство отложило введение новых правил техосмотра
Как США меняют учебную программу в погоне за расовой справедливостью
Холода уходят, а кризис все тяжелее: Как Техас не справился с морозами