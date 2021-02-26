Премьер-министр Чехии призвал ограничить передвижение жителей страны

Правительство Чехии на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации намерено с первого марта на три недели ограничить передвижение граждан границами районов их проживания. Об этом в четверг вечером заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. По его словам, исключения будут сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам.

Бабиш сообщил, что уже в пятницу утром проведет переговоры с лидерами оппозиции, которых попросит поддержать просьбу правительства о продлении режима ЧС до конца марта, пишет ТАСС. "Мы нуждаемся в режиме ЧС, чтобы максимально ограничить передвижение жителей - основного фактора усиления эпидемии коронавируса", - заявил премьер, подчеркнув, что в Чехии сложилась наихудшая эпидемиологическая ситуация среди стран Европы.

Правительство также планирует закрыть детские сады и перевести на дистанционное обучение учеников первых и вторых классов начальных школ. Власти на три недели ограничат и число работающих магазинов.

В настоящее время в Чехии быстро распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, растет число заболевших и скончавшихся. За время пандемии общее число заразившихся коронавирусом составило 1 198 168. Жертвами COVID-19 стали 19 835 жителей.