Президентом НОК Беларуси избран Виктор Лукашенко

Ранее Виктор Лукашенко занимал пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета. Решение о его назначении главой НОК было принято на Олимпийском собрании.

Генсек НОК Полина Головина уточнила, что изначально на пост президента НОК были выдвинуты две кандидатуры - Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко.

Но, как отметил в своем выступлении на Олимпийском собрании президент Беларуси Александр Лукашенко, "я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта". и добавил, что "все-таки сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме. Думаю, из этого тоже можно извлечь какие-то положительные вещи".

Александр Лукашенко возглавлял НОК в 1990-х годах.

"Единственная была причина - чтобы мы не расползлись, чтобы не было, как в некоторых странах, наката одной федерации на другую. Чтобы руководитель федерации не дрался с тренерами", сказал он.

Вице-президентом НОК на Олимпийском собрании переизбран Дмитрий Довгаленок.