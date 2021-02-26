Пригожин назвал "охотой на ведьм" включение в список разыскиваемых ФБР

Включение российских граждан в список разыскиваемых ФБР за "сговор против США" и "вмешательство во внутренние дела страны" российский бизнесмен Евгений Пригожен назвал "охотой на ведьм", необходимой для отвлечения американских граждан от внутренних проблем. Напомним, в пятницу 26 февраля ФБР США обновило информацию о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года и в этом списке появилась фамилия Пригожина.

"Американское общество находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия, - так прокомментировали случившееся в пресс-службе принадлежащей Пригожину компании "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Предприниматель иронически оценил оживляющуюся в США "охоту на ведьм", когда американскому обществу грозит серьезный кризис.

"Господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена", - отметил он.