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26.02.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Продавцы товаров повседневного спроса открыли охоту на геймеров

Текст: Татьяна Ткачёва
Слезть с "иглы" ценовых промо-акций и найти оригинальные способы привлечь покупателей попытаются ритейлеры в 2021 году. Как изменился рынок потребительских товаров (FMCG) на фоне пандемии и какие специалисты будут востребованы на нем в ближайшее время, "Российской газете" рассказали в международной рекрутинговой компании Hays.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

По мнению аналитиков, для индустрии товаров повседневного спроса год будет сопряжен с поиском новым драйверов роста и каналов сбыта, активной оптимизацией расходов, более глубокой проработкой стратегий и продуктов.
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"Компании вступают в фазу адаптации к изменению внешних условий. А значит, будут особенно востребованы кандидаты, готовые и заинтересованные выходить на задачу change-менеджера (менеджера по управлению изменениями), совершать прорывы. Ожидается очень сильный тренд на удержание наиболее продуктивных и талантливых сотрудников. Изменения зарплат и бонусов не предвидится, но успешным и высокопрофессиональным специалистам дадут возможности для карьерного роста

Все большее значение для игроков рынка приобретает аналитика и грамотная работа с промо, отсюда - заметный спрос на специалистов в области Net Revenue (управление доходностью). Кроме того, компании стали выделять отдельные департаменты для разработки новых продуктов, где требуются Innovation-менеджеры.

Все эти структуры только начали развиваться, поэтому кандидатское поле достаточно узкое. В ближайшем будущем эти специалисты будут еще более востребованы: качество, вкус и конкурентное преимущество продукта - ключевые факторы выбора при покупке.

Тренд последнего года - продавцы FMCG устремились на гейминговые платформы. Некоторые компании начали разрабатывать стратегии по выходу на стримы.

Рост бизнеса и успешные запуски на рынке товаров первой необходимости становятся все более сложной задачей. Усиливается и конкуренция между продавцами, и избирательность клиентов. Агрессивное ведение бизнеса уже не приносит ожидаемого эффекта, и крупные ритейлеры выбирают более "партнерскую" модель.

Фото: istockphoto
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В период пандемии многие компании FMCG сохранили свою структуру и штат. Однако на начало 2021 года некоторые, в том числе и крупные международные игроки, анонсировали сокращение 20-30 процентов штата. Темпы карьерного развития сильно замедлились. Ближе к концу года руководители среднего и высшего звена стали более активно менять места работы. Зарплаты в индустрии остались на прежнем уровне. Бизнес сегодня не готов переплачивать за специалистов и старается в первую очередь рассматривать внутренних кандидатов.

"За последнее время заметно изменились требования к профилю продавцов на всех уровнях, - подчеркнули в Hays. - Особенно востребованы специалисты, обладающие предпринимательским подходом, умением находить нестандартные решения и внедрять изменения. Открылись новые возможности для профессионального развития в проектном менеджменте: компании не открывают дополнительные штатные единицы, но готовы покупать уникальную экспертизу".

Пятерку самых востребованных позиций в сегменте FMCG в 2021 году, по версии Hays, возглавляют менеджеры по маркетингу. Работодатели ищут кандидатов с опытом, сильными аналитическими навыками, с пониманием, как можно повлиять на потребителя. Растет спрос на менеджеров по управлению доходностью и по трейд-маркетингу. Поскольку FMCG-компании стараются уходить от ценовых промо, особенно востребованы и трейд-маркетологи с опытом переговоров и успешно реализованными tailor-made-активациями - программами продвижения товаров одного производителя через разные каналы. Также нужны менеджеры по работе с ключевыми клиентами (из-за карантина основная нагрузка в продажах пришлась именно на этот канал) и с группой национальных клиентов.

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