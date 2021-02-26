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Текст:   Марина Трубилина 
17:18 26.02.2021

Степашин: Программа модернизации ЖКХ будет продолжена

Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства через Фонд содействия реформированию ЖКХ будет продолжена. Об этом рассказал председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин на прошедшем в "Российской газете" круглом столе, где эксперты совета подвели итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году.

Сейчас в большинстве регионов износ коммунальной инфраструктуры - более 60%, отметил Степашин. При этом финансовое состояние коммунальных организаций весьма сложное, а механизм, сочетающий государственную финансовую поддержку и привлечение внебюджетных инвестиций для модернизации систем в относительно небольших городах действует только через Фонд ЖКХ.

Фото: РИА Новости
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Так, за время действия программы фондом были поддержаны 104 проекта в 38 регионах общей стоимостью 29,9 млрд рублей, из которых 15,4 млрд. рублей (51,4%) - средства фонда, а 9,3 млрд (31,2%) - средства внебюджетных источников. По этим проектам будут построены и реконструированы 189 объектов коммунальной инфраструктуры и более 370 километров сетей. Это повысит качество коммунальных услуг на территории, где проживает около 7,8 млн человек, при этом тарифы резко подниматься не будут.

Общий объем затрат, однако, пока несопоставим с потребностями модернизации коммунальной инфраструктуры, остаток средств фонда на эти цели сейчас - 1,47 млрд. рублей. Для дальнейших преобразований в этой сфере и привлечения частного капитала необходимо увеличение имущественного взноса в фонд для предоставления финансовой поддержки на эти цели (не менее 5 млрд рублей ежегодно в 2021-2023 годах). Фондом были направлены предложения на этот счет в правительство, рассказал Степашин. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения Минфину и Минстрою проработать свои предложения. "Полагаю, что нас услышали и программа будет продолжена", - подытожил председатель Общественного совета.

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