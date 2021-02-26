Прошел первый урок онлайн-школы Тотального диктанта

Бесплатные онлайн-курсы подготовки к Тотальному диктанту будут проходить в ZOOM раз в неделю. Учить грамоте всех желающих вызвался ни больше ни меньше, а главный редактор портала "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Участников курсов познакомят с творчеством Дмитрия Глуховского ("Сумерки", "Текст" и др.), автора текста диктанта-2021. Организаторы обещают, что на каждом занятии будет диктант по отрывкам из его произведений, разбор основных орфографических и пунктуационных правил. Особое внимание уделят тем, которые пригодятся на Тотальном диктанте 10 апреля.

В этом году курсы подготовки пройдут и офлайн. Место и время нужно уточнить у городских координаторов или в социальных сетях акции вашего города. Уже известно, что в Москве очные занятия будут проходить с 26 февраля в Культурном центре ЗИЛ в зале "Лекторий". Вести их будет Мария Сергеевна Картышева - член экспертной комиссии Тотального диктанта в Москве, младший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, ученый секретарь Орфографической комиссии РАН.