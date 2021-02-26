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26.02.2021 14:48
Рубрика: Власть

Путин обсудил ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования

Текст: Кира Латухина

Оценки работы российских миротворцев и сотрудничество с зарубежными партнерами по урегулированию в Нагорном Карабахе президент Владимир Путин обсудил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Владимир Путин предложил обсудить ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. "Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами", - сказал президент. После чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

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