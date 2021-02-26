Расселение аварийного жилья планируется завершить раньше срока

В этом году из аварийных домов будет переселено на 20% больше жителей, чем было запланировано. Об этом рассказал председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин на прошедшем в "Российской газете" круглом столе, где эксперты совета подвели итоги работы в сфере ЖКХ в 2020 году.

Программа расселения аварийного жилья идет с опережением. С момента старта программы в новые квартиры переехали около 130 тысяч жителей аварийных домов.

В начале нынешнего года было решено, что и в 2021 году их должно быть не меньше. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Часть средств на это была "передвинута" с 2022 года, рассказал Степашин.

"В целом мы поставили себе задачу завершить программу не в 2025 году, как планировалось в том числе в нацпроекте, а к концу 2023 года. Чтобы перейти уже к следующему этапу - нам предстоит переселять еще 500 тысяч человек, это аварийное жилье, которое было выявлено после января 2017 года", - сказал Степашин.