Расселение аварийного жилья планируется завершить раньше срока

Программа расселения аварийного жилья идет с опережением. С момента старта программы в новые квартиры переехали около 130 тысяч жителей аварийных домов.
В начале нынешнего года было решено, что и в 2021 году их должно быть не меньше. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Часть средств на это была "передвинута" с 2022 года, рассказал Степашин.
"В целом мы поставили себе задачу завершить программу не в 2025 году, как планировалось в том числе в нацпроекте, а к концу 2023 года. Чтобы перейти уже к следующему этапу - нам предстоит переселять еще 500 тысяч человек, это аварийное жилье, которое было выявлено после января 2017 года", - сказал Степашин.