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Текст:   Марина Трубилина 
16:40 26.02.2021

Расселение аварийного жилья планируется завершить раньше срока

В этом году из аварийных домов будет переселено на 20% больше жителей, чем было запланировано. Об этом рассказал председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин на прошедшем в "Российской газете" круглом столе, где эксперты совета подвели итоги работы в сфере ЖКХ в 2020 году.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Программа расселения аварийного жилья идет с опережением. С момента старта программы в новые квартиры переехали около 130 тысяч жителей аварийных домов.

Фото: iStock
Суммы компенсации за аварийное жилье могут измениться

В начале нынешнего года было решено, что и в 2021 году их должно быть не меньше. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Часть средств на это была "передвинута" с 2022 года, рассказал Степашин.

"В целом мы поставили себе задачу завершить программу не в 2025 году, как планировалось в том числе в нацпроекте, а к концу 2023 года. Чтобы перейти уже к следующему этапу - нам предстоит переселять еще 500 тысяч человек, это аварийное жилье, которое было выявлено после января 2017 года", - сказал Степашин.

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