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26.02.2021 00:17
Рубрика: Спорт

Прошли на красный

"Реал" в большинстве обыграл "Аталанту" в одном из самых скандальных матчей Лиги чемпионов
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)
Рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов мадридский "Реал" успешно стартовал в плей-офф нынешнего розыгрыша турнира. В первом матче 1/8 финала испанский клуб обыграл на выезде "Аталанту" со счетом 1:0.
"Реал" выдал далеко не лучший матч, но все же одолел "Аталанту" на выезде. Фото: AP "Реал" выдал далеко не лучший матч, но все же одолел "Аталанту" на выезде. Фото: AP
"Реал" выдал далеко не лучший матч, но все же одолел "Аталанту" на выезде. Фото: AP

Если откровенно, встреча в Бергамо была одной из самых незрелищных среди всех остальных на этой стадии. Переломным моментом стало удаление полузащитника хозяев Ремо Фройлера на 17-й минуте. Этот эпизод вызвал много споров, и небезосновательно.

Многие знаменитые эксперты, в том числе и бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, полагают, что судья Тобиас Штилер слишком сурово обошелся с "Аталантой". Что интересно - немецкий арбитр не стал смотреть видеоповтор, хотя, опять же, ситуация была по меньшей мере неоднозначной.

- Такое решение разочаровывает. Фройлер не был последним игроком, да и Менди уходил в сторону от ворот. Желтой карточки было бы достаточно, однако красная за этот фол необъяснима. Подобные вещи уничтожают футбол, - уверен Капелло.

Любопытна была реакция рулевого "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Сначала он отказался комментировать работу рефери, но чуть позже не выдержал и раскритиковал действия Штилера.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
Тренер "Аталанты" раскритиковал арбитра матча против "Реала"

- Игра была уничтожена. Не должно быть судей, которые никогда не выходили на поле как футболисты и не понимают разницы между борьбой и нарушением. Если они не разбираются в таких вещах, тогда им следует устроиться на другую работу, - не скрывал своих эмоций Гасперини. - У арбитров теперь есть видеоповторы, у них есть все необходимое для исправления собственных ошибок, однако порой они пренебрегают техникой. Мы так долго ждали этого события - матча с великим "Реалом" в плей-офф Лиги чемпионов. И буквально за несколько минут все портится.

Гасперини и болельщикам "Аталанты" этот вечер запомнится еще по одной причине. Вполне вероятно, что после матча с "Реалом" перестанет попадать в стартовый состав Йосип Иличич. Джан Пьеро заменил его во втором тайме спустя полчаса после выхода на замену, обратившись к словенскому полузащитнику со следующими словами: "Хватит ныть, не сдавайся. Займись уже делом, а не поднимай все время руки".

Арбитр Тобиас Штилер в спорном эпизоде показал красную карточку игроку "Аталанты" и даже не стал смотреть видеоповтор

Это далеко не первый конфликт между Гасперини с одним из лидеров "Аталанты". Ранее специалист поругался с Алехандро Гомесом, в результате чего аргентинец зимой ушел в "Севилью". Что будет с Иличичем - пока непонятно. К слову, Гасперини неоднократно говорил о том, что он видит в Алексее Миранчуке замену Иличичу. Как знать, возможно, россиянин станет получать больше игрового времени. В матче с мадридцами он остался на скамейке запасных.

Ну а "Реал" после небольшого спада снова набрал форму. Команда побеждает в шести матчах подряд во всех турнирах, поднялась на второе место в чемпионате Испании и вплотную приблизилась к лидеру Примеры "Атлетико". Но даже несмотря на довольно-таки успешный на данный момент сезон, испанские СМИ нещадно критикуют в последнее время Зинедина Зидана, а на одной из недавних пресс-конференций даже поинтересовались у француза, не собирается ли он уходить в отставку.

Фото: REUTERS
"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

- Игра получилась тяжелой, но в конечном итоге результат положительный и важный. Мы забили, однако впереди ответный матч, в котором "Реал" должен побеждать. Нам противостояла физически очень сильная команда. Они надежно действовали в обороне. Рад, что мы не пропустили, поскольку в плей-офф порой этот фактор становится ключевым, - отметил Зидан.

В параллельном матче "Манчестер Сити" обыграл в Будапеште "Боруссию" (Мёнхенгладбах) со счетом 2:0.

Можно с уверенностью говорить о том, что "Сити" прямо сейчас - лучшая команда мира. "Горожане" одержали 19-ю победу подряд во всех соревнованиях, с большим отрывом лидируют в Премьер-лиге и справедливо считаются одним из главных претендентов на триумф в Лиге чемпионов.

Безусловно, большая заслуга в успехах английского клуба принадлежит главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле. К слову, Гвардиола догнал Жозе Моуринью по выигранным матчам в Лиге чемпионов (81). Впереди только Арсен Венгер (86), Карло Анчелотти (89) и Алекс Фергюсон (102).

Остается добавить, что ответные поединки "Реала" с "Аталантой" и "Манчестер Сити" с "Боруссией" состоятся 16 марта.

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