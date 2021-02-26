До конца месяца в столице продержится "желтый" уровень погодной опасности

В столичном регионе до 28 февраля будет действовать повышенный - "желтый" - уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, связано повышение уровня опасности с сильной гололедицей, которая ожидается в вечерние часы пятницы и в ночь на субботу и воскресенье, а также дневной оттепелью. Будет действовать предупреждение до 11:00 28 февраля. Также в регионе до 9:00 27 февраля сохраняется "желтый" уровень опасности из-за порывов ветра, скорость которых может достигать 15 м/с.

Отметим, что, по данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, календарная весна не принесет в регион традиционного тепла. "Март ожидается неоднородным и переменчивым", - сказал Вильфанд "Интерфаксу". По данным портала Гидрометцентра России, в понедельник, 1 марта, в регионе температура воздуха будет колебаться от -3 до -9 градусов, а к 3-4 марта похолодает до -10.

Напомним, что за минувшие трое суток потеплело в регионе более чем на 28 градусов. Так, 23 февраля было -24,5, а минувшей ночью +4.