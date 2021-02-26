ИИ помог московским врачам поставить миллион предварительных диагнозов

С октября прошлого года в 46 взрослых поликлиниках Москвы заработала система поддержки принятия врачебных решений - "цифровой помощник" на основе технологий искусственного интеллекта, который поддерживает врача в его ежедневной работе. За 5 месяцев работы врачи с его помощью поставили уже более миллиона предварительных диагнозов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Единая цифровая платформа здравоохранения открывает принципиально новые возможности для улучшения качества диагностики в Москве. Так, в июне 2019 года мы начали работать над созданием системы поддержки врачебных решений, а с октября мы запустили ее первые полноценные модули во всех взрослых городских поликлиниках. За этот период цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта помог врачам поставить более миллиона предварительных диагнозов, при этом точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65%. Удобные цифровые инструменты позволяют ускорить и автоматизировать многие процессы, сокращают время на постановку и подтверждение предварительного диагноза, высвобождают больше времени для общения непосредственно с пациентом, а также "подсвечивают" моменты, на которые врач может не обратить внимание", - рассказала заммэра.

Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. На данный момент система представлена двумя модулями: постановка предварительного диагноза и его подтверждение с помощью наборов пакетных назначений на диагностику.

Модуль постановки предварительного диагноза, работающий на основе технологий ИИ, анализирует жалобы пациента, которые врач вносит в ЕМИАС, и предлагает на их основе выбор из трех наиболее вероятных диагнозов. При этом система не ограничивает врача, он может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный.

"Важно, что нейросеть в режиме реального времени продолжает совершенствоваться на основе уникальных данных пациентов, поэтому впоследствии система будет предлагать более точные предварительные диагнозы", - добавила вице-мэр.

Далее, следуя пути пациента, для подтверждения предварительного диагноза врач направляет пациента на лабораторные, инструментальные исследования или консультацию к узким специалистам. Для этого врачу система поддержки принятия врачебных решений предлагает воспользоваться вторым модулем: пакетными назначениями на диагностику впервые выявленных заболеваний. Здесь диагностические мероприятия собраны в группы ("пакеты") по 54 заболеваниям. То есть врачу не нужно выбирать каждое исследование из списка, теперь он видит их все в одном окне. По своему усмотрению врач может также назначить дополнительные исследования или сократить список, если пациент их недавно проходил - эту информацию и результат пройденного исследования врач также увидит в окне модуля.

Реализация проекта системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) началась 1 июня 2019 года. В его основу положены клинические протоколы, разработанные главными специалистами Москвы совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе в столичном здравоохранении, которая разработана и развивается в Москве совместно Департаментом здравоохранения и Департаментом информационных технологий. Напомним, что сервисы на основе искусственного интеллекта интегрированы также и в Единый радиологический информационный сервис и применяются сегодня в радиологии. Они анализируют результаты различных видов лучевых исследований и помогают врачам в постановке предварительного диагноза. Новые технологии применяются для диагностики ряда легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.