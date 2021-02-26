ИИ помог московским врачам поставить миллион предварительных диагнозов

Новости

Синоптик рассказал, когда в Россию придет весна 09:37
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов 09:30
В городах Урала и Сибири из-за аномального мороза отменены занятия 09:28
Ущерб от крупного пожара под Анапой составил почти миллиард рублей 09:27
В Кемерове ужесточат обвинение полицейским, проигнорировавшим убийство 09:27
Новый палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев 09:20
Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз отходов 09:14
Спортивный магазин в Коломне обокрали несколько раз 09:14
Суд поместил под домашний арест начальника цеха Норильской фабрики 09:08
В России появятся школьные спортивные лиги 09:01
Джабаров: Удар США по Сирии чреват эскалацией ситуации во всем регионе 08:55
Зафиксировано беспрецедентное ослабление Гольфстрима 07:55
"Аэрофлот" предложил ввести в России новый тариф 07:27
Эксперт рассказала об ошибке, которая мешает быстро похудеть 07:17
Чартер не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности 07:08
Пушков назвал условие для начала развала НАТО 07:03
Немецкий политолог назвал ошибку Киева из-за "Северного потока-2" 07:02
Washington Post сообщила о гибели людей при авиаударе США в Сирии 06:33
Врачи объяснили, что делать заболевшим после прививки от COVID-19 06:17
В Гонконге началась вакцинация населения от коронавируса 05:54
Новый постпред США в ООН заявила о возвращении Америки на мировую арену 05:47
В Крыму ответили на заявление ЕС о статусе полуострова 05:13
Вильфанд: В начале марта погода удивит жителей ряда регионов России 04:58
Грязекаменные потоки с вулкана Ключевская сопка пройдут возле поселка 04:51
В Улан-Удэ арестовали водителя, насмерть сбившего двух подростков 04:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 08:42
Рубрика: Общество

ИИ помог московским врачам поставить миллион предварительных диагнозов

Текст: Любовь Проценко
С октября прошлого года в 46 взрослых поликлиниках Москвы заработала система поддержки принятия врачебных решений - "цифровой помощник" на основе технологий искусственного интеллекта, который поддерживает врача в его ежедневной работе. За 5 месяцев работы врачи с его помощью поставили уже более миллиона предварительных диагнозов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Единая цифровая платформа здравоохранения открывает принципиально новые возможности для улучшения качества диагностики в Москве. Так, в июне 2019 года мы начали работать над созданием системы поддержки врачебных решений, а с октября мы запустили ее первые полноценные модули во всех взрослых городских поликлиниках. За этот период цифровой помощник на базе технологий искусственного интеллекта помог врачам поставить более миллиона предварительных диагнозов, при этом точность сервиса, по оценкам медиков, сейчас составляет 65%. Удобные цифровые инструменты позволяют ускорить и автоматизировать многие процессы, сокращают время на постановку и подтверждение предварительного диагноза, высвобождают больше времени для общения непосредственно с пациентом, а также "подсвечивают" моменты, на которые врач может не обратить внимание", - рассказала заммэра.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об определении COVID-19 по кашлю

Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. На данный момент система представлена двумя модулями: постановка предварительного диагноза и его подтверждение с помощью наборов пакетных назначений на диагностику.

Модуль постановки предварительного диагноза, работающий на основе технологий ИИ, анализирует жалобы пациента, которые врач вносит в ЕМИАС, и предлагает на их основе выбор из трех наиболее вероятных диагнозов. При этом система не ограничивает врача, он может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный.

"Важно, что нейросеть в режиме реального времени продолжает совершенствоваться на основе уникальных данных пациентов, поэтому впоследствии система будет предлагать более точные предварительные диагнозы", - добавила вице-мэр.

Далее, следуя пути пациента, для подтверждения предварительного диагноза врач направляет пациента на лабораторные, инструментальные исследования или консультацию к узким специалистам. Для этого врачу система поддержки принятия врачебных решений предлагает воспользоваться вторым модулем: пакетными назначениями на диагностику впервые выявленных заболеваний. Здесь диагностические мероприятия собраны в группы ("пакеты") по 54 заболеваниям. То есть врачу не нужно выбирать каждое исследование из списка, теперь он видит их все в одном окне. По своему усмотрению врач может также назначить дополнительные исследования или сократить список, если пациент их недавно проходил - эту информацию и результат пройденного исследования врач также увидит в окне модуля.

Реализация проекта системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) началась 1 июня 2019 года. В его основу положены клинические протоколы, разработанные главными специалистами Москвы совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.

Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой платформе в столичном здравоохранении, которая разработана и развивается в Москве совместно Департаментом здравоохранения и Департаментом информационных технологий. Напомним, что сервисы на основе искусственного интеллекта интегрированы также и в Единый радиологический информационный сервис и применяются сегодня в радиологии. Они анализируют результаты различных видов лучевых исследований и помогают врачам в постановке предварительного диагноза. Новые технологии применяются для диагностики ряда легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пентагон озвучил подробности авиаудара по проиранскому ополчению в Сирии
Минобороны РФ: Пашиняна ввели в заблуждение о применении "Искандеров" в Карабахе
Пушков назвал условие для начала развала НАТО
"Аэрофлот" опроверг сообщения о введении нового типа билетов
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март