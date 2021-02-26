Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с начала года

Минувшей ночью температура воздуха в столице превысила отметку в +4 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По данным метеорологов, днем в пятницу оттепель продолжится. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 градусов. Такая погода способствует активному таянию снега. Так, за сутки на ВДНХ снега убавилось на 3 см, и к утру 26 февраля высота снежного покрова составила 54 см. В центре и на юге города процессы таяния еще заметнее: сугробы "потеряли" 12 см, и теперь их высота не превышает 52 см.

Напомним, что службы ГБУ "Мосводосток" переведены в усиленный режим из-за активного таяния снега. Всего в городе работает 300 бригад, удаляющих скопления воды.