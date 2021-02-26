Москвичей предупредили о сильном тумане

Сильный туман накроет Москву ночью в пятницу, 26 февраля. Соответствующее предупреждение жителям столицы разослало управление МЧС.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до девяти часов утра 26 февраля местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендовали водителям при движении максимально снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Пешеходам же следует использовать светоотражающие элементы на одежде".