Народный артист России Дмитрий Певцов поддержал идею установки памятника Невскому на Лубянке

В столице продолжается обсуждение, какой памятник может появиться на Лубянской площади. Народный артист России Дмитрий Певцов, например, высказался за памятник Александру Невскому. Об этом он сообщил журналистам aif.ru.

По словам Дмитрия Певцова, князь Александр Невский олицетворяет доблесть русских войск и святость русского человека:

"А те, кто не знает про Невского ничего, кроме войны с тевтонами, пусть почитают "Житие Александра Невского", чтобы понять, как он жил и как закончил земной путь. Это не менее интересно, чем все его подвиги".