О памятнике на Лубянке

Уважаемые москвичи,

Некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке памятника на Лубянской площади в Москве. В связи с этим в четверг на "Активном гражданине" было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский.

Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества.

Определить "кандидата" на эту роль и было призвано голосование на "Активном гражданине".

После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей.

Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество.

Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.

Хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, которые активно участвовали в этой дискуссии, и очень прошу их согласиться с этим решением. По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение.

Спасибо.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина