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26.02.2021 16:26
Рубрика: Происшествия

Похищенную в Иванове трехлетнюю девочку нашли невредимой

Текст: Антон Валагин (Иваново)

В Иванове нашли трехлетнюю девочку, похищенную из квартиры на юго-восточной окраине областного центра. Ребенок не пострадал, похититель задержан.

В Ярославле семилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа

В пятницу около полудня оперативные службы получили сообщение о пожаре в квартире. На место ЧП выехали пожарные и полиция. В квартире нашли женщину с ножевым ранением - она рассказала, что на нее напал неизвестный, ударил ножом и забрал ребенка. Пострадавшую отправили в больницу, по городу объявили план "Перехват".

- На поиск ребенка были брошены все силы, ориентировки разместили в местных СМИ и интернете. Через полтора часа девочку нашли в другом конце города на Шереметьевском бульваре. Ребенок не пострадал, был одет по погоде, других противоправных действий в отношении него совершено не было, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы регионального УМВД Владислав Радостин.

По камерам наружного наблюдения отследили автомобиль, на котором передвигался похититель. Вскоре нашли машину, а следом задержали водителя. С мужчиной работают следователи, в ближайшее время против него будет возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

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