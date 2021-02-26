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26.02.2021 07:42
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Все 440 столичных библиотек теперь принимают единый читательский билет

Текст: Любовь Проценко
Единый читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают во всех библиотеках московского Департамента культуры. Благодаря ему, чтобы получить книги или периодические издания в разных читальнях, больше не нужно регистрироваться в каждой из них отдельно.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Последними к ЕЧБ присоединились Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара, Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова и Центральная городская деловая библиотека. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. На портале mos. ru она рассказала:

Фото: iStock
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"Во всех городских библиотеках - их в Москве 440 - сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы". По ее словам, москвичи уже оформили 470 тысяч единых билетов. В прошлом году по ним было выдано более шести миллионов изданий.

Так, по единому читательскому билету доступны книги из обширной коллекции библиотеки имени Н.А. Некрасова. Она насчитывает свыше миллиона экземпляров. Здесь представлена литература на 150 языках, в том числе кхмерском, санскрите и персидском. Кроме того, в собрание входят редкие издания о столице: книга "Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей" (1891 год) археолога Ивана Забелина, "Краткий путеводитель по Москве", опубликованный в 1913 году, а еще "Труды Московского зоопарка" (1941) - сборник рабочих записей зоологов, которые ухаживали за животными до начала Великой Отечественной войны.

Среди других ценных экспонатов коллекции - 12 томов "Истории государства Российского" авторства Николая Карамзина, выпущенные в 1815-1829 годах, и исследование "Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России" историка Ивана Голикова. Старейший экземпляр библиотеки имени Н.А. Некрасова - это произведение "Правило пяти ордеров архитектуры" итальянского архитектора мастера Позднего Возрождения Джакомо Бароцциода Виньолы, которое было издано при жизни автора в 1562 году.

Найти ближайшую библиотеку можно на сайте "Библиогород".

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