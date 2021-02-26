Спортивный магазин в Коломне обокрали несколько раз

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в серии краж. Вор регулярно совершал кражи в спортивном магазине Коломны. Чтобы было незаметно, брал понемногу. Вычислить его сумели только с помощью видеокамер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник, находясь в помещении спортивного магазина, расположенного на улице Зайцева, выбрал куртку, в примерочной надел ее на себя, а сверху - свою одежду и, не оплатив товар, покинул торговую точку. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого при попытке совершения очередного преступления. Им оказался 34-летний житель Егорьевска.

У полиции имеются основания полагать, что задержанный причастен еще к двум аналогичным кражам, совершенным в этом же магазине. Он пояснил, что похищенные вещи продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ, которые соединены в одно производство.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.