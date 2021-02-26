В Белгороде 23 проекта детских площадок предложены к обсуждению жителям города. О старте голосования заявил мэр города Юрий Галдун. Всего в городе построят более ста детских площадок.

- Детские спортивные и игровые площадки появятся в разных районах города - во дворах многоэтажек и микрорайонах ИЖС, - отметил Юрий Галдун. - Хотим услышать мнение белгородцев, живущих рядом.

Среди территорий, где появятся новые объекты, микрорайоны ИЖС: "Юго-Западный 2.1", Репное, "Спутник", Зеленая поляна, Оскочное, Мелзавод, а также районы многоквартирной застройки - в микрорайонах "Тальвег", Крейда, Гриневка, улицы 60 лет Октября, Есенина, Губкина, Костюкова, Буденного.

Проекты разработаны с учетом площади территории и пожеланий жителей.

Как отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Сергей Киселев, "тип площадки зависит от параметров земельного участка и фактического расположения инженерных сетей. Визуально территория может позволить разместить много игровых элементов, а из‑за наличия коммуникаций это практически невозможно, так как есть ограничения".

Всего в течение года планируется обустроить 102 детские игровые и спортивные площадки.

- Это очень важная задача для нас, - отметил заместитель главы администрации Белгорода Василий Голиков. - 102 новые площадки в городе - это значит, наши дети смогут играть и заниматься спортом рядом с домом. Это здорово.