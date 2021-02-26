В Ярославле семилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа

Ярославские следователи выясняют обстоятельства несчастного случая, произошедшего с первоклассницей на улице Малая Техническая областного центра.

Инцидент произошел вечером 25 февраля. Семилетняя девочка выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже. Ребенок упал в сугроб и отделался сотрясением головного мозга. Школьница в больнице, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

- В момент ЧП в квартире находилась мать пострадавшей - она кормила новорожденного в другой комнате, - рассказали в управлении СКР по региону.

Помимо выяснения всех обстоятельств дела, в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.