В Калуге скончался актер из фильма "Ворошиловский стрелок"

В Калуге на 73-м году жизни скончался актер Калужского драматического театра Вячеслав Голоднов, сыгравший в фильме "Ворошиловский стрелок" Славку-Скарлатину. Об этом написал на своей странице в соцсети его друг.

"Последний спектакль мы сыграли совсем недавно. Сейчас скончался Слава Голоднов. Слов нет", - написал Игорь Кумицкий вчера в 21:33.

Вячеслав Голоднов начинал в театре юного зрителя, в 2002-м году был приглашен в Калужский драматический театр."Он сразу же покорил постановочную группу и зрителей своим актерским обаянием и богатой органикой", - написано об актере на сайте театра. Его роли в театре: Филч - "Трехгрошовая опера" Брехта, Билл - "Смешные деньги" Куни, Старик - "Приходи и уводи" Птушкиной, Лыняев - "Волки и овцы" Островского и другие.

Широкому зрителю Вячеслав Голоднов известен по роли Славки-Скарлатины в фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок".