В Москве обновлен температурный рекорд

В Москве установлен новый температурный рекорд. Во второй половине пятницы, 26 февраля, воздух прогрелся до +6,4 градуса. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в 16:00 воздух на опорной станции ВДНХ прогрелся до +6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Предыдущий был установлен в 1990 году и составлял +6 градусов.

Как отмечают метеорологи, теплым атмосферным фронтам помогло прогреть воздух солнце, показавшееся из-за туч после 14:00.

Напомним, что из-за аномального тепла в столице начали резко таять сугробы. За сутки высота снежного покрова сократилась на 10 см. В ближайшие дни теплая погода в дневные часы сохранится. Так в субботу на термометрах будет +1....+2, в воскресенье от 0 до +1.