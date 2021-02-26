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26.02.2021 11:53
Рубрика: Экономика

В Москве открылась "горячая линия" по поддержке промпредприятий

Текст: Ирина Огилько

Новый канал для обращений промышленных предприятий открылся в рамках действующей "горячей линии" Центра поддержки экономики Москвы. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, новый канал позволяет напрямую связаться со специалистами и задать вопросы, касающиеся эффективности работы промышленных предприятий столицы.

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Он напомнил, что в середине марта прошлого года для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям был создан Центр поддержки экономики Москвы. Почти за год на "горячую линию" и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей. Около 80% предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли свое отражение в пяти антикризисных пакетах. "Для поддержки промышленного сектора мы создали новый канал связи, который позволит промышленными предприятиям столицы получить консультацию и помощь сотрудников Агентства промышленного развития. На основании обращения специалисты формируют заявку и в течение одного рабочего дня связываются с предприятием для проработки поступившего вопроса", - сказал заместитель мэра.

Порядок рассмотрения каждого обращения будет выбран индивидуально в зависимости от возникшего у предприятия вопроса.

Так, например, специалисты смогут рассказать о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, проконсультируют по подбору площадки под размещение производства и многое другое.

Воспользоваться услугой консультационной поддержки промышленных предприятий города Москвы можно по телефону: +7 (495) 539-59-99, доб.3.

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