В Москве посчитают бездомных кошек

Столичные волонтеры объявили о старте кампании по учету бездомных кошек. Вакансию специалиста разместили на одном из популярных сайтов с объявлениями о работе.

Набор "счетоводов котов" ведет городской фонд защиты животных. "Все лето мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы, - говорится в описании вакансии. - Нам нужны коммуникабельные волонтеры, которые будут общаться и опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах".

Цель проекта в том, чтобы подсчитать популяцию бездомных кошек и ее плотность в разных районах Москвы. Также волонтеры оценят, как часто об уличных животных заботятся горожане. Котов ловить не будут, но предусмотрена фотосъемка и заполнение учетных таблиц в Google.