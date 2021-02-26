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26.02.2021 18:08
Рубрика: Общество

В Москве посчитают бездомных кошек

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости

Столичные волонтеры объявили о старте кампании по учету бездомных кошек. Вакансию специалиста разместили на одном из популярных сайтов с объявлениями о работе.

Фото: iStock
В Петербурге помогут бабушкам, которые кормят бездомных кошек

Набор "счетоводов котов" ведет городской фонд защиты животных. "Все лето мы будем считать московских котиков по всем округам Москвы, - говорится в описании вакансии. - Нам нужны коммуникабельные волонтеры, которые будут общаться и опрашивать бабушек, подкармливающих кошек во дворах".

Цель проекта в том, чтобы подсчитать популяцию бездомных кошек и ее плотность в разных районах Москвы. Также волонтеры оценят, как часто об уличных животных заботятся горожане. Котов ловить не будут, но предусмотрена фотосъемка и заполнение учетных таблиц в Google.

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