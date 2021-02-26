В Москве приезжий совершил разбой в магазине

Молодой человек совершил разбой в московском магазине в районе Нагатино-Садовники. В качестве оружия он использовал украденный здесь же кухонный нож, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь. На место происшествия были направлены сотрудники полиции, которые и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний приезжий.

Выяснилось, что злоумышленник, находясь в торговом зале, тайно похитил набор кухонных ножей и был замечен сотрудниками магазина, которые попытались его остановить. Чтобы скрыться с места происшествия, он стал угрожать работникам ножом, но был задержан подоспевшими полицейскими. У злоумышленника было обнаружено и изъято похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.