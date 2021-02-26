В Москве с ножом напали на таксиста

Нападение на таксиста произошло в Западном административном округе столицы.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве сообщили, что поздно ночью в районе Большой Дорогомиловской улицы к росгвардейцам обратился водитель такси. Он рассказал, что несколько минут назад на него напал пассажир и порезал ему руки ножом.

Сотрудники вневедомственной охраны оказали пострадавшему доврачебную помощь, вызвали на место происшествия скорую помощь.

Через несколько минут подозреваемый был задержан росгвардейцами. Им оказался 41-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.