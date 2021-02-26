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26.02.2021 00:31
Рубрика: Экономика

На все готовенькое

В Москве стали продавать новостройки с мебелью и техникой
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 41(8392)
На столичном рынке новостроек в продаже появились квартиры с "полным фаршем": не только с отделкой, но и мебелью, и встроенной техникой. А это значит, что получив ключи, можно сразу заселяться и жить.

Крупный девелопер предлагает покупателям в нескольких строящихся жилых комплексах сразу оборудовать кухню, установить бытовую технику и разместить в прихожей и комнатах встроенные гардеробы. Мебель застройщик изготавливает на собственном производстве. То есть можно избавить себя от утомительных поездок по магазинам, замеров, доставки и монтажа. Всё к моменту заселения обещают сделать за вас. Но нужно понимать, что итоговая стоимость жилья в этом случае вырастет больше, чем на полмиллиона рублей. Правда, можно снизить ценник и выбрать что-то одно - технику или шкафы. Прикинем расходы на примере ЖК, который возводится на севере Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Селигерская". Например, однокомнатная квартира с отделкой площадью 33,6 квадратных метра, ключи от которой обещают выдать до конца текущего года, обойдется в 9,4 млн рублей. Можно добавить мебель и технику, доступные в двух комплектациях и разных цветах. Если заказать, скажем, только кухню с техникой, то за нее придется отдать минимум 225 тысяч рублей. Цена варьируется от выбранного комплекта. Главное - сумма включается в общую стоимость квартиры, а это выгодно для ипотечников.

Фото: iStock
Росреестр: Москвичи стали реже брать ипотеку

По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, меблированные квартиры могут найти своего покупателя. В последнее время, объясняет она, в продаже все больше жилья с финишной отделкой. "Покупатели заинтересованы в готовом продукте, а меблировка - следующий шаг в этом направлении", - подчеркивает Литинецкая. Готовую квартиру, по ее словам, купят люди, которые по каким-то причинам не хотят обустраивать свой угол самостоятельно. Возможно, услугой воспользуются вчерашние арендаторы, привыкшие пользоваться теми вещами, которые уже есть.

- Продукт будет крайне востребован и теми, кому критически важна скорость и экономика переезда, - говорит замдиректора по разработке продукта ГК "А101" Павел Брызгалов. - Новая обстановка, как и ремонт в квартире, включены в ипотеку, что выгоднее, чем брать на это потребительские кредиты. Кроме того, перевозить вещи и полностью заселиться можно в день получения ключей.

Заинтересуются опцией, по мнению экспертов, и те, кто планирует сдавать квартиру. "В этом случае интерьер от застройщика поможет сэкономить время, силы и деньги, - отмечает Литинецкая. - Если меблировка и будет пользоваться популярностью, то скорее всего, в массовом сегменте".

В то же время некоторые покупатели могут критически отнестись к мебели незнакомого бренда, предупреждает Брызгалов. "Негатив никак не будет связан с ее фактическим качеством, при этом на изменение потребительского отношения, которое непременно будет передаваться по "сарафанному радио", может потребоваться много времени и средств, - объясняет он. - К тому же люди не всегда охотно расстаются с уже имеющейся мебелью, поскольку воспринимают ее как часть образа жизни".

Услугой могут воспользоваться ипотечники

В США, например, дома и квартиры обычно продают без мебели, но с оборудованными ванной комнатой и кухней. Аналогичная картина, по словам Марии Литинецкой, наблюдается в Великобритании. Жилье не меблируется, зато застройщик помогает клиенту выбрать, доставить и собрать необходимые предметы интерьера. Впрочем, есть за рубежом и первичное жилье с меблировкой. Такое предложение востребовано в основном среди арендодателей.

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