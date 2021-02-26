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26.02.2021 22:53
Рубрика: Власть

Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"

Текст: Сергей Жуков

Назальная форма отечественной вакцины "Спутник V" будет тоже двухкомпонентной, но со спреем. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Ракова объяснила, что такой вариант вакцины формирует местный иммунитет. Он менее эффективный, но более безопасный. Поэтому тем, кому медики не советуют делать укол, скорее всего, подойдет именно назальная форма "Спутника V".

"Пользоваться такой вакциной простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, - сказала Ракова в эфире Первого канала. - В любом случае вводить должен медицинский работник. И тоже два раза".

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