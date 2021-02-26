Власти Москвы рассказали о назальной форме вакцины "Спутник V"

Назальная форма отечественной вакцины "Спутник V" будет тоже двухкомпонентной, но со спреем. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ракова объяснила, что такой вариант вакцины формирует местный иммунитет. Он менее эффективный, но более безопасный. Поэтому тем, кому медики не советуют делать укол, скорее всего, подойдет именно назальная форма "Спутника V".

"Пользоваться такой вакциной простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, - сказала Ракова в эфире Первого канала. - В любом случае вводить должен медицинский работник. И тоже два раза".