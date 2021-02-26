Москвичи волнуются: воронки водосточных труб на крышах многих домов, зданий кто-то начал закрывать металлическими щитками. "Зачем? - недоумевают горожане. - Там наверняка застыла вода. Не рухнет ли все это на головы прохожих?".

"Убирать снег из водосточной трубы тяжело, вот и закрывают, а сверху нарастает сосулька, берегитесь", - поделился догадкой в соцсетях житель дома по проспекту Буденного, 43, приложив фото нависающей над водостоком сосульки. Олег Ивлев, житель Хамовнического вала, 2, опасается, что из закрытого водостока с первой оттепелью с крыши его дома хлынет на жителей вода со льдом. Не обошел тему и блогер Илья Варламов, написавший, что водосточные трубы в центре Москвы начали массово закрывать. "Поднимите голову - и вы, скорее всего, увидите на воронке трубы характерную крышечку. Больше не нужно обслуживать трубы! Не нужно их чистить, не нужно ремонтировать, вода их не разорвет, превратившись в лед. А когда дождевая вода польется на головы пешеходов - это будет просто московский душ!" - пишет он.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства, содержанием и эксплуатацией жилфонда занимаются управляющие компании. Они отвечают за состояние кровель. Руководитель ГБУ "Жилищник" района Марьина Роща Андрей Пестриков добавил: все правила прописаны в нормативных документах правительства Москвы. "Есть два вида водостоков. Внутренний, он уводит воду с плоской крыши по внутренним системам. И внешний - это те самые металлические трубы, идущие по фасаду дома от двухскатной кровли до фундамента. Один из этапов подготовки внешнего водостока к зиме - это установка защитных лотков на водосборные воронки, лоток устанавливается так, чтобы вода стекала по нему и не попадала в створ трубы. Если не ставить такой лоток, воронка водостока на крыше будет забиваться льдом во время заморозков. Масса льда будет расти, заполнив все пространство, она может спровоцировать разрыв трубы и повреждение водостока, - говорит Пестриков. - Лотки (то есть те самые крышечки, которые напугали горожан) позволяют защитить трубу от разрывов во время перепада температур и морозов. Снимают их с приходом тепла, когда температура воздуха становится плюсовой и по ночам, то есть не раньше середины марта".

Чтобы во время оттепелей вода с крыши не полилась на головы горожан, коммунальщикам предписано вести постоянный мониторинг и вовремя чистить кровлю от снега. Пожаловаться на заваленную снегом кровлю и сосульки можно по телефону: 8 (495) 777-77-77 или через портал "Наш город".