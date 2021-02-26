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26.02.2021 04:37
Рубрика: Общество

На Сахалине инфекционная больница оказалась небезопасной для пациентов

Текст: Наталья Широкова

В Сахалинской области сотрудники прокуратуры в ходе проверки установили, что пациентам небезопасно находиться в здании инфекционного отделения Корсаковской ЦРБ.

"Прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с оказанием медицинской помощи в инфекционном отделении ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" в условиях, которые представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан", - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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Ранее сотрудники надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения, в том числе, ненадлежащее техническое состояние строительных конструкций и элементов здания, несоблюдение противопожарных и иных требований.

В связи с этим руководству учреждения и министерства здравоохранения региона вносились представления об устранении нарушений. В январе прокуратура через суд обязала медицинское учреждение привести в порядок здание, а на министерство здравоохранения области - организовать финансирование работ.

Однако, как выяснилось в результате повторного визита в больницу, до настоящего времени медицинская помощь пациентам оказывается все в тех же небезопасных условиях.

В свою очередь пресс-служба областного минздрава сообщила, что все указанные замечания учтены, будут приняты меры к их устранению. В частности, до 1 апреля будет подготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонта, сами работы планируется завершить к концу июля текущего года.

- Состояние здания поддерживалось на протяжении всего периода эксплуатации, в течение последних лет выполнялись работы по внутренней отделке, замене дверных блоков. Санитарная обработка и дезинфекция проводятся ежедневно в соответствии с санитарными нормами, - рассказал и.о.главного врача Корсаковской ЦРБ Юрий Баскаков.

В настоящее время в отделении проходят лечение 14 человек, рассчитано оно на 27.

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