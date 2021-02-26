Сахалинские ученые создали безэкипажный корабль для поиска рыбы

Инженеры Специального конструкторского бюро средств морских исследований ДВОН РАН (г. Южно-Сахалинск) изготовили безэкипажный корабль для изучения прибрежной зоны, который может заменить реальное судно.

Немного притопленный аппарат управляется дистанционно или может передвигаться самостоятельно в автоматическом режиме по заранее спланированному маршруту.

Как рассказал корреспонденту "РГ" один из разработчиков Артем Сидоренко, устойчивый к волнам дрон можно оснастить различными датчиками для изучения морского дна и поверхности воды, например, сейчас на нем установлены многолучевой эхолот, датчик скорости звука и видеокамера.

Так, агрегат поможет экологам в случае загрязнения акватории оценить масштабы разлива нефтепродуктов, рыбакам - найти биоресурсы, ученым - изучить морское дно.

- Применение беспилотного корабля обойдется в несколько раз дешевле, чем зафрактованное судно для исследования акватории порта. Кроме того, в морской гавани габариты судов просто не позволяют выполнять какие-либо маневры, поэтому без маленького помощника не справиться, - объясняет Артем Сидоренко, добавляя, что данную услугу можно будет заказать в бюро уже эти летом.

Разработчики уверены, что спрос на их дрон будет хороший.